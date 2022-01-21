Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama Kilis polisi düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

KİLİS - Kilis polisi düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda, 116, 94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 adet extacy, 5 adet captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği ile 251 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden H.H, A.E, M.K, H.D, H.A, A.G, S.B, M.A ve M.A.S isimli 9 şüpheli şahıs tutuklandı., Ö.U.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Kilis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title