Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik yapılan operasyonda, 116,94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 adet extacy, 5 adet captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği ile 251 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden H.H., A.E., M.K., H.D., H.A., A.G., S.B., M.A. ve M.A.S. isimli 9 şüpheli şahıs tutuklandı. Ö.U.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KİLİS

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kilis, 3. Sayfa, Haber

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