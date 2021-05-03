Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'da polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 290 gram kubar esrar, 156 gram metamfetamin, 7,85 gram bonzai, 69 gram skunk, 15 gram eroin, 20 kök Hint keneviri, 78  sentetik ecza, 5 kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, 1 tüfek, 8 fişek, uyuşturucu satışından elde edilen  8 bin 775 lira nakit para ve 3 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada soruşturma kapsamında, 55 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

 


Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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