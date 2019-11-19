Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

19.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:03

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA