Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 9 kişi tutuklandı.

25.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:23

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, günlük kiralanabilen evlerde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullanıcılara uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 940 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 9 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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