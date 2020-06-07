Uyuşturucu operasyonunda 83 kilo esrar ele geçirildi
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Uyuşturucu operasyonunda 83 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

07.06.2020 22:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:45

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep Doğu Gişeleri'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Narkotik köpeği "Onix"in tepki vermesi üzerine kamyonda arama yapan ekipler, 84 parça halinde 83 kilo 780 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 83 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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