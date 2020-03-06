Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

06.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:59
Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın alan ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan K.Ç, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. ile kullanmak için uyuşturucu satın aldığı öne sürülen B.U'yu gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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