Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

21.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:59
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

'de yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli'de 18 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametindeki aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
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