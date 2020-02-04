Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - ÇANAKKALE
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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:58
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - ÇANAKKALE

'nin ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden, kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de katıldığı operasyonda, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar, 7 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

Operasyonda, M.C, M.S, C.B, İ.K, D.S, M.A ve M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - ÇANAKKALE
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