Tekirdağ'ın polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken olaya ilişkin O.Ç., F.Y., N.İ., T.İ., G.Ç., T.B. ve B.R.Y. isimli 7 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA