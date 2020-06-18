Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine ilçede 5 adres ile Antalya'da bir adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde 545 gram esrar, 12 gram eroin, 68 gram metamfetamin maddesi ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alındıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden B.B. denetimli serbest kalırken, diğer şüpheliler Gökhan K., Nedim M., Ali B., Gözde A., Tayfur B. ve Taha Mert G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA