Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Sütlüce Mahallesinde 6 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 478,36 gram esrar maddesi ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 5 Şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak', 1 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hakkında işlem yapılan B.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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