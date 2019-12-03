Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

03.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:37
Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken yürüyemeyen şüpheliyi ise kucağında taşıdı.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 168 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 10 gram toz esrar maddesi, 2 adet tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 11 şüpheli şahıstan 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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