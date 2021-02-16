Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı (2)
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Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı (2)

16.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliyi yakalamak için İstanbul'da Bahçelievler, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye, Bağcılar ilçeleri ile Muş, Kastamonu ve Tekirdağ'da belirlenen 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı (2)
Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı (2)
Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı (2)
Uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli yakalandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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