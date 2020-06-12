Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama kararı Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik 15 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'İ çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik 15 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'İ çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güllük, Kurtuluş, Hayriye, Ömerağa, Yenikent, Fatih, Vişnelik, Zafer ve Kırmızıtoprak mahallelerinde bulunan toplam 15 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve bugün sabah saatlerinde adli mercilere sevk edilmişti.

Haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti kapsamında işlem uygulanan ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheliden; O.K., E.M., C.S., U.K. ve Ö.C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA