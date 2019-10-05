Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANKIRI