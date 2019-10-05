Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

05.10.2019 14:15
Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.


Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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