Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

05.10.2019 14:15

Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA