Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:07
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 68 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 6 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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