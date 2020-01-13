: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

13.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:55

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerilerinde, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda 294 uyuşturucu hap ile sahte 100 lira, 100 dolar ile 118 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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