Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

07.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:31

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 7 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polisin, dün belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

Uyuşturucunun bulunması için narkotik köpeğiyle yapılan aramalar polis kamerasına yansımıştı.

Devam eden soruşturmada bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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