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Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadın, bu defa narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 4 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadın, bu defa narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 4 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde istihbarat alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese gittiklerinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretini suçüstü yaptı. Evde arama yapan ekipler 2.44, 0.87, 0.62 gram olmak üzere 3 fişek satışa hazır metanfetamin, 4 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan Z.A. (26), K.L. (26), T.K. (27) isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan Mevlüt T. (28) ve Hakan E.'ye ise (37) isimli şahıslara ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan, K.L., isimli kadının geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda da gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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