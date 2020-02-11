Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 07:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 07:45
Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı

'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Ataşehir merkezli 7 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı
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