Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama- BURSA
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Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama- BURSA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

10.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:39
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama- BURSA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 53 adet ectasy, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1420 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i, haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak"

suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T, B.Ç, A.Ç. ve B.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Ö.K.D. ve G.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D, R.Y. ve A.S. ise adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama- BURSA

Kaynak: AA

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Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama- BURSA

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