Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 22 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ç, Y.B, B.Ş. ve A.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.