Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

04.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:16
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 22 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ç, Y.B, B.Ş. ve A.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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