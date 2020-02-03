Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - ZONGULDAK
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Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:18
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - ZONGULDAK

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, narkotik köpeği ve drone da kullanılan operasyonda K.B, Ö.Ç, Y.K, B.K, A.B. ve Ç.K. yakalandı.

Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

K.B. ve Ç.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - ZONGULDAK
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