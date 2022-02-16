UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NEVŞEHIR'?de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NEVŞEHIR'?de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, M.Ö., U.B., S.Y. ve L.K. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 16,45 gram metamfetamin, 12,16 gram esrar, 1,64 gram bonzai, 16,55 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet fişek, 1 adet kılıç ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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