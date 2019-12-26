Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün düzenlenen operasyonda satışa hazır 578 gram kubar esrar ele geçirilmişti.