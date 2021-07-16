Uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram bonzai ele geçirildi
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Uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram bonzai ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram bonzai ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Fevziçakmak mahallesinde yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 kilogram 45 gram bonzai, 363 adet ecstacy uyuşturucu hap, 12 adet sentetik ecza hap, 1 adet pompalı tüfek ve 21 adet dolu mermi ele geçirildi. Yakalanan 3 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında işlem yapıldı.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hakkında işlem yapılarak gözaltına alınan S.C, İ.C. ve S.B. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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