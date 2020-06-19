Uyuşturucu operasyonunda 30 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 30 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlı tutuklandı.

19.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:57

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Haziran'da düzenlenen operasyon sonrası alınan ifadeler çerçevesinde 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38'e çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce tutuklanan 5 zanlıyla birlikte tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Haziran'da uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 40 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 adet uyuşturucu hap ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonunda 30 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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