Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde ve karayolunda yapılan kontroller sırasında 'torbacı' diye tabir edilen zanlıların Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucu maddesini getirdikleri Kırıkkale'de piyasaya sürmek isteyen 4 zanlı yakalandı. ye getirdikleri ihbarı üzerine yapılan operasyon sonucu 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı. Ekiplerce yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içinde bulunan M.E., Y.E., İ.B. ve R.U. rumuzlu zanlılar yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca bu şahıslarla bağlantısı olan ve Kaletepe mahallesinde bulunan, ikametinde uyuşturucu maddesi kullandıran K.İ. isimli şahısın aynı akşam evine operasyon yapıldı. Evinde çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirilen K.İ. adlı şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar Adliye'ye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede M.E., R.U. ve K.İ. 'uyuşturucu maddesi ticareti yapmak' suçlarından tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildiler. Y.E ile İ.B. adlı zanlılar ise adli kontrol kararı ile salıverildi. - Kırıkkale