Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, adresleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ve 28 gram bonzai ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., F. A. ve B. K. tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül