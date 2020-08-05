Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
05.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:46
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve araçlarındaki aramalarda 3 bin 46 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA