: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

09.01.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:28

Hatay'da bir evde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Akrep isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 133 paket halinde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap buldu.

Ev sahibi H.A. ile evde bulunan Suriye uyruklu A.C. ve I.M, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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