Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

18.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:07

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi.

Polis, minibüsteki E.S, E.Y. ile H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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