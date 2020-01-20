Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - BURSA
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - BURSA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

20.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:33
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - BURSA

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ö.A, F.G, C.G. ve H.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 900 gram esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ö.A, F.G. ve C.G. tutuklandı.

H.K'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - BURSA
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