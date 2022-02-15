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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

BARTIN (İHA) - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramada; 11 parça halinde toplam 24 Gr metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat (pipe) ve 5 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 7 şahıstan Ö.G, İ.M ve S.Ç isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BARTIN

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bartın, 3. Sayfa, Haberler

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