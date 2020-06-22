Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

-Merzifon Adliyesinin dış/genel planı -Şüphelilerin adliyeye getirilmesiAmasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıAmasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

22.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:50

-Merzifon Adliyesinin dış/genel planı

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meray kavşağı mevkisindeki polis kontrol noktasındaki uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada eczane poşeti içinde 585 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, araçta bulunan M.K. (36), H.K. (30) ve C.Ç. (24) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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