Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklama
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklama

Denizli'nin Çal ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklama
19.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:42

Denizli'nin Çal ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine K.Y'nin kullandığı 33 VCV 95 plakalı otomobili takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan araçta bulunan K.Y. ile araca doğru yaklaşan İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uzaktan yaşananları görerek kaçmaya çalışan İ.T'nin ağabeyi M.T. yaşanan kovalamaca sonucu, olayla ilgisi olduğu öne sürülen D.M. ve M.K. isimli şüpheliler de adreslerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda her hangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K. ve D.M. savcı tarafından serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyona polis ekiplerinin de destek verdiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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