Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı HATAY (AA) – Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

10.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:19
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) – Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ocak'ta il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlatmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
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