Son dakika yerel: Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol
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Son dakika yerel: Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

İstanbul'dan Samsun'a satmak için bonzai getiren 5 kişi yakalanmamak için farklı yollardan geçmelerine rağmen kovalamaca sonucu polis aracına çarpıp yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bafra Adliyesine sevk edilen 5 kişiden O.V., E.İ., N.K. adli kontrol kaydıyla serbest kalırken, Muhammet T. ve Umut V. tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan şahısların aracında yapılan aramada 480 gram bonzai (Sentetik kannabinoid maddesi), 292 gram toz halinde bonzai ve 2,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.

Son dakika yerel: Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol
Son dakika yerel: Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol
Son dakika yerel: Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol
Son dakika yerel: Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, 3 adli kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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