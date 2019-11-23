Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

23.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:17

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindikleri C Ç., H.K. ve M.K.'yi takibe aldı. Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 895 adet, H.K.'nin üzerinden 18 adet adet, M.K.'in üzerinden ise 2 adet olmak toplamda 915 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayın devamında H.K.'nin ikametinde yapılan aramada 30,10 gram ecstasy hap tozu ve 16 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayın diğer şüphelisi C.Ç. Pazar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.



"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan C Ç., H.K. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren C.Ç. serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.K. ve M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA