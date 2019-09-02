Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

02.09.2019 17:42
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.


Edilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında H.Y'nin Van'dan gelen başka bir şüpheli ile 100. Yıl Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.


Şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin evine düzenlediği operasyonda Ü.Ö ve cezaevi firarisi olan N.Ç gözaltına alınırken, yapılan aramda 52.20 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.Ç ve H.Y, tutuklanarak cezaevine konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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