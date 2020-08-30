Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri engelli 2 şüpheli yakalandı.

30.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 08:26

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri engelli 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Takibe alınarak durdurulan otomobildeki 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilin sahibi olduğu öğrenilen bedensel engelli E.G.G. ile N.G, gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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