Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
14.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:42

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda 124,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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