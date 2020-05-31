Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

31.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:03

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen H.K. ve N.K'ye yönelik operasyon başlattı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiğinden şüphelenilen 3 bin lira ele geçirildi.

H.K. ve N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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