Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesine Bursa'dan uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu aracı şehir girişinde güvenlik önlemleri alarak durduran ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilirken otomobil içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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