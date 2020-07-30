Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

30.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:41

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beyşehir ilçesinde, emniyet mensuplarının takibe aldığı A.Y. ve B.K'nin yaşadığı evlere operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 50 kilo 356 gram esrar, 73 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 283 mermi, 21 av tüfeği, 1129 av tüfeği fişeği, 354 sikke ile suç geliri olduğu değerlendirilen 244 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, aramalarda bulunan fotokapan, dürbün ile uyuşturucu yapımında kullanılan hassas teraziye de el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden Beytullah Y. ve Ahmet Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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