Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 31 ABN 135 plakalı araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri aracı takibe aldı.

Aracı bir süre takip eden ekipler, "dur" ihtarına uymayan aracı tekerleklerine ateş ederek durdurdu.

Araçtaki Halil İbrahim E. ve Muhammed Ç, gözaltına alınırken, yapılan aramada 127 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA