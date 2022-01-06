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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman'da torbacılık yaptıkları ve madde bağımlısı şahıslara uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen C.K., ve İ.Y., isimli şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Her iki şahsın adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 gram metamfetamin maddesi, 1 paket alüminyum folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan her iki şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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