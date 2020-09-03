Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

03.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:42

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda evde eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda, 49 kullanıma hazır "fişek" olarak tabir edilen eroin, 5 "fişek" sentetik uyuşturucu ve 26 "fişek" kokain ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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