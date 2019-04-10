Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları inceleme sonucu 13 kilogram esrar ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir eve düzenlendikleri operasyon sonucu 13 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.